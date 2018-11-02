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Трамп рассказал, как предотвратил ядерную войну с КНДР

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Трамп рассказал, как предотвратил ядерную войну с КНДР

Вашингтон, 2 ноября. Президент США Дональд Трамп заявил, что его усилия по Северной Корее спасли мир от ядерной войны, свои отношения с лидером КНДР Ким Чен Ыном он охарактеризовал как «очень хорошие».

«Прямо сейчас мы были бы в состоянии ядерной войны, если бы не пришел правильный человек. Так что у нас все хорошо», — заявил в ходе выступления в штате Миссури Дональд Трамп.

Первая в истории встреча президента США и лидера КНДР прошла 12 июня текущего года в Сингапуре. По ее итогам Дональд Трамп и Ким Чен Ын сделали совместное заявление, в котором говорилось о готовности Пхеньяна пойти на полную денуклеаризацию Корейского полуострова. В ответ США обязались предоставить КНДР гарантии безопасности.

Автор: Виктор Мальцев
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