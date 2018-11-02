Эксперты выяснили, в каком регионе России проще накопить на квартиру

Москва, 2 ноября. Специалисты компании «ФинЭкспертиза» выяснили, в каком регионе Российской Федерации проще накопить на квартиру.

Как оказалось, в этом плане больше всего повезло жителям Магадана и Ямало-Ненецкого автономного округа, где приобрести жилую недвижимость можно, откладывая средства всего в течение 2,6 и 2,7 лет, соответственно.

А вот проживающим в Приморском крае, чтобы купить собственную квартиру, надо отказывать себе во многом и собирать кубышку целых девять лет. Похожая картина в Нижегородской области, где на отдельную жилплощадь надо копить чуть более восьми лет.

В среднем по стране срок накопления денег на собственную квартиру составляет 5,2 года, а при условии, если в это время семья снимает квартиру, то показатель увеличивается до 9,2 года, сообщает «Российская газета».