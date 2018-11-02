Лента новостей Выбор региона Поиск
18+
Регионы {{ region.title }}
Закрыть
Лента новостей
Популярное
Технологии

Автомобили Jaguar Land Rover будут бороться с укачиванием пассажиров

46
0 Оставить комментарий

Автомобили Jaguar Land Rover будут бороться с укачиванием пассажиров

Лондон, 2 ноября. В автомобилях Jaguar Land Rover будет внедрена технология, направленная на борьбу с укачиванием пассажиров.

В настоящее время специалисты британского автоконцерна закончили испытания специальной системы, которая оптимизирует настройки авто для хорошего самочувствия людей, находящихся в салоне.

Во время разработки системы эксперты Jaguar Land Rover проехали на автомобилях в общей сложности около 25 тысяч километров, в ходе чего был вычислен так называемый «индекс здоровья».

Специально разработанный алгоритм выясняет в ходе движения склонность пассажиров к укачиванию и автоматически выставляет оптимальные настройки шасси, климатической установки, а также нормальное положение сидений.
 

Автор: Константин Терехов
© 2018 Федеральное агентство новостей
Информационное агентство (св-ва о регистрации СМИ ИА № ФС 77 - 65407 выдано 18 апреля 2016 г., ЭЛ № ФС 77 – 68439 выдано 27 января 2017 г. Государственным комитетом Российской Федерации по печати)
Отдельные публикации могут содержать информацию, не предназначенную для пользователей до 18 лет.