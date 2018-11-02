Лента новостей Выбор региона Поиск
18+
Регионы {{ region.title }}
Закрыть
Лента новостей
Популярное
Весь мир

Сирия: Израиль перестал наносить удары после появления С-300 — СМИ

34
0 Оставить комментарий

Сирия: Израиль перестал наносить удары после появления С-300 — СМИ

Тель-Авив, 2 ноября. Израиль не провел на территории Сирии ни одной самостоятельной военной операции после появления в стране ЗРК С-300. Об этом сообщает Contra Magazine.

Издание пишет, что Израиль неоднократно заявлял, что не прекратит бомбардировки объектов в Сирии, несмотря на появление в стране российских зенитно-ракетных комплексов С-300. Тем не менее, после 17 сентября, когда ПВО Сирии по ошибке сбили российский военный самолет Ил-20, в израильских СМИ не появилось ни одного упоминания о подобных атаках.

В Contra Magazine подчеркнули, что ранее атаки израильских ВВС на расположенные на территории Сирии объекты активно освещали СМИ. Тем не менее, Израиль продолжает наносить подобные удары, но только после согласования с Россией.

Автор: Виталий Малясев
© 2018 Федеральное агентство новостей
Информационное агентство (св-ва о регистрации СМИ ИА № ФС 77 - 65407 выдано 18 апреля 2016 г., ЭЛ № ФС 77 – 68439 выдано 27 января 2017 г. Государственным комитетом Российской Федерации по печати)
Отдельные публикации могут содержать информацию, не предназначенную для пользователей до 18 лет.