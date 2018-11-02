В США впервые за пять лет осужденного казнили на электрическом стуле

Вашингтон, 2 ноября. В Соединенных Штатах Америки приговоренного к смерти преступника впервые за пять лет казнили на электрическом стуле.

Как сообщает телеканал WSMV, приговоренный к высшей мере наказания некий Эдмунд Загорски сам выбрал подобный способ уйти в мир иной, пояснив, что это менее болезненно, чем смертельная инъекция.

К слову, приведение приговора в действие преступник ждал целых 34 года - Загорски осудили и вынесли вердикт еще в 1984 году. Тогда Эдмунд убил двоих человек, которые хотели приобрести у него наркотики.

Добавим, что последний раз электрический стул для казни осужденного применялся в Соединенных Штатах Америки пять лет назад в штате Виргиния. А вот в Теннесси подобный способ не использовали с 1960 года.