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Сирия: пытавшийся разрушить храм в Сирии боевик пострадал при взрыве снаряда

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Сирия: пытавшийся разрушить храм в Сирии боевик пострадал при взрыве снаряда

Дамаск, 2 ноября. Боевик пытался обстрелять построенный в 515 году в честь Георгия Победоносца храм в городе Изра (провинция Даръа) из гранатомета, но снаряд взорвался в стволе и ранил террориста. Об этом рассказал настоятель храма, отец Ильяс.

«Когда боевики были рядом, один из них хотел выстрелить в храм из гранатомета, но гранату заклинило, она взорвалась прямо в стволе, и ему повредило руки», — сообщил журналистам настоятель храма.

В церкви во время войны находили укрытие люди разных религиозных конфессий, службы в нем продолжались каждую пятницу и воскресенье даже когда боевики окружили Изру, подчеркнул отец Ильяс.

Ранее сообщалось, что на юге Сирии в провинции Даръа началось создание местных вооруженных формирований. Обучением ополченцев занимаются инструкторы из Ирана и ливанской группировки «Хезболла».

Автор: Виталий Малясев
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