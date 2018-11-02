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В России могут появиться кибердружины

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В России могут появиться кибердружины

Москва, 2 ноября. В Российской Федерации в обозримом будущем могут появиться кибердружины.

Законопроект о создании в стране подразделений, которые смогут выявлять в Интернете противоправную информацию, в том числе – экстремистскую, подготовили депутаты Государственной думы.

«Кибердружинники будут теперь законодательно в связи с правоохранительными органами, которые занимаются этим профессионально», — цитирует РИА Новости одного из авторов документа Адальби Шхагошева.

По замыслу авторов, кибердружины будут создаваться по инициативе россиян в формате общественной организации, в которую будут приниматься на добровольной основе граждане России, достигшие возраста 18 лет.

В пятницу проект рассмотрят на координационном совете фракции «Единая Россия», и в случае поддержки после получения отзывов от профильных ведомств внесут на рассмотрение Государственной думы.

Автор: Константин Терехов
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