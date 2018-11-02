Пособие на первенца оформили более половины нуждающихся семей в России

Москва, 2 ноября. В 2018 году ежемесячное пособие на первого ребенка получают более 182 тысяч нуждающихся семей вместо планируемых 340 тысяч.

В настоящее время ежемесячную выплату на первенца получают 182,1 тысячи семей. Право получать выплаты им дали в начале текущего года. Об этом со ссылкой на Минтруд сообщает РБК. Выплаты назначаются семьям, среднедушевой доход которых не превышает полутора региональных прожиточных минимумов трудоспособного населения за второй квартал предыдущего года.

Ранее курировавшая социальную сферу вице-премьер Ольга Голодец заявляла, что новое пособие при рождении или усыновлении первого ребенка смогут получить 339 тысяч семей. Такое положение специалисты связали с тем, что при начислении пособия учитываются доходы семьи за 12 месяцев и в них попадают трудовые доходы матери, которые в дальнейшем пропадают в связи с декретным отпуском.

Ольга Голодец поручила Минтруду рассмотреть целесообразность сокращения срока учета доходов семьи. Глава министерства Максим Топилин отметил, что программу ежемесячных выплат скорректируют в рамках нацпроекта «Демография», который будет реализовываться с 1 января 2019 года.