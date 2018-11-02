Песня Монеточки для фильма Надежды Михалковой опубликована в Интернете

Москва, 2 ноября. Песня певицы Монеточки «Не хочу ничего знать», написанная для фильма Надежды Михалковой «Проигранное место», опубликовано в Интернете.

Как говорится в официальном сообщении пресс-службы картины, песню можно послушать и скачать на таких музыкальных платформах, как iTunes, YouTube Music, а также других ресурсах.

Художественный фильм «Не хочу ничего знать», снятый в жанре «хоррор» — режиссерский дебют в большом кинематографе младшей дочери Никиты Михалкова Надежды.

По сюжету ленты, которая вышла в широкий прокат накануне, среди старшеклассников бытует легенда о «проигранном месте» в кинотеатре: говорят, что каждый, кто покупает туда билет, обречен на смерть.

