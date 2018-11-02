Стало известно, с кем подрался актер Даниил Страхов

Москва, 2 ноября. Журналисты выяснили, с кем подрался знаменитый российский актер Даниил Страхов.

Оказалось, что причиной всему стало курение возле дома, где проживает артист. Как рассказали соседи Страхова, Даниил является сторонником здорового образа жизни и часто вступает в конфликты с любителями подымить.

Именно по этой причине у артиста случился очередной инцидент – Даниил Страхов сделал замечание курящему около подъезда некоему Александру — сыну бывшего военного атташе посольства Италии в РФ.

Артист потребовал затушить сигарету, однако его оппонент отказался. После этого Даниил облил Александр водой из бутылки, в результате завязалась драка, которую через непродолжительное время разняли очевидцы.

Страхов отправился в свою квартиру, откуда вызвал себе скорую помощь и затем отправился в больницу, пишет «Московский комсомолец».

