Вашингтон, 2 ноября. Американские ученые рассказали о влиянии излучения смартфонов на развитие рака сердца.

Размышлениями на тему в статье, опубликованной на сайте Национального института гигиены окружающей среды США, делится руководитель коллаборации National Toxicology Program Джон Бачер.

При этом ученый из Соединенных Штатов сразу подчеркивает, что исследования проводились на грызунах, и воздействие гаджетов на животных и на человека может быть совсем разным.

«В нашем случае, все тело мышей и крыс облучалось подобными радиоволнами, тогда как люди обычно прикладывают телефон к конкретной точке на их голове, причем делают это не очень часто, как в нашем случае», — пояснил Бачер.

Чтобы найти новые факты пагубного воздействия радиоволн на живые организмы, ученые провели множество экспериментов, применяя разные способы излучения мышей и крыс.

«Облучение животных радиоволнами с частотой в 900 и 1900 мегагерц однозначно показало, что эти формы излучения, закодированные в «мобильном формате», обладают канцерогенной активностью», — пришли к выводу ученые.

При этом ученые выяснили, что такая активность гораздо больше проявлялось при изучении 3G-излучения, тогда как GSM-волны действовали на них неоднозначным образом.

