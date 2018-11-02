Экс-сотрудница MI5 назвала планы США по ДРСМД ударом по безопасности Европы

Лондон, 2 ноября. Решение США выйти из Договора о ликвидации ракет малой и средней дальности (ДРСМД) нанесет удар по безопасности Европы. Такое мнение выразила бывшая сотрудница Службы безопасности MI5 Энни Машон.

«Я думаю, что решение США выйти из Договора о ликвидации ракет средней и меньшей дальности создаст проблему для Европы. Этот договор как раз преследовал цель обеспечивать ее безопасность, поэтому я считаю, что намерение США совершить односторонний выход из него наносит удар по безопасности Европы», — цитирует Энни Машон RT.

По словам экс-сотрудницы Службы безопасности MI5, президент США Дональд Трамп «очень недоволен» тем, что состоящие в НАТО страны не вносят необходимые на поддержание альянса средства. Энни Машон отметила, что в то же время Германия и Франция продвигают идею дистанцирования от НАТО и создания армии Евросоюза. По ее мнению, для международных соглашений и международной дипломатии «наступили очень сложные времена».