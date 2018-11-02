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В течение недели разведку у границ России вели 17 летательных аппаратов

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В течение недели разведку у границ России вели 17 летательных аппаратов

Москва, 2 ноября. В течение последней недели разведку у границ Российской Федерации вели 17 летательных аппаратов.

Информация об этом содержится в инфографике, размещенной в печатном органе отечественного министерства обороны – газете «Красная звезда». При этом на перехват и сопровождение аппаратов истребители сил ПВО поднимались в воздух четыре раза.

«Нарушений воздушного пространства России допущено не было», — отмечается в размещенном материале.

К слову, неделей ранее иностранные разведки у границ Российской Федерации были активнее – тогда на рубежах страны были засечены 19 летательных аппаратов, а истребители поднимались в воздух восемь раз.

Автор: Константин Терехов
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