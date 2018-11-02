США могут предъявить Европе ультиматум по договору РСМД

Москва, 2 ноября. Британский аналитик Мартин Макколи считает, что США могут предъявить Европе ультиматум по договору о ликвидации ракет средней и меньшей дальности.

Своими размышлениями на тему эксперт поделился с RT, добавив, что Вашингтон может потребовать от правительств европейских государств повысить расходы на оборону в бюджет НАТО в обмен на создание нового договора.

«Американцы хотят, чтобы европейские страны, входящие в состав НАТО, выплачивали положенные 2% в бюджет альянса, а европейцам, за исключением редких стран, очень не хочется соблюдать это требование», — пояснил Макколи.

По словам аналитика, Соединенные Штаты могут потребовать повышения расходов на оборону, в ответ пообещав заключить новый договор, который по их словам «обеспечит безопасность Европы».

«Маловероятно, что государства Европы увеличат расходы на оборону - что, конечно же, не удовлетворит Америку, которая будет продолжать настаивать на том, чтобы Европа тратила больше на оборону», - резюмировал эксперт.

Напомним, 20 октября Дональд Трамп заявил о намерении разорвать подписанный в 1987 году Договор о ликвидации ракет средней и меньшей дальности, объяснив свое решение якобы нарушениями со стороны России.