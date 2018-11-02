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Сирия: США заявили о приостановке действий SDF против ИГ

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Сирия: США заявили о приостановке действий SDF против ИГ

Вашингтон, 2 ноября. Сирийские демократические силы (SDF) временно остановили наступление на позиции «Исламского государства»1 (ИГИЛ1, ИГ1 — террористическая организация запрещена Верховным судом РФ) из-за турецкой атаки на севере Сирии. Об этом заявил представитель Центрального командования США Бил Урбан.

«Сирийские демократические силы временно приостановили наступательные действия против ИГ в ответ на атаки через границу со стороны Турции на позиции SDF в Северной Сирии. Мы ожидаем, что это будет временной приостановкой», — говорится в заявлении.

Урбан также призвал стороны к деэскалации и сохранению давления на ИГ.

Ранее Газета.ru сообщила, что Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил о продолжении поддержки курдским движениям со стороны США. По словам турецкого лидера, этим Вашингтон нарушает равновесие в регионе.

1 Организация запрещена на территории РФ.

Автор: Виктор Мальцев
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