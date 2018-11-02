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Кэмерон хочет возглавить МИД Великобритании

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Кэмерон хочет возглавить МИД Великобритании

Лондон, 2 ноября. Бывший премьер-министр Великобритании Дэвид Кэмерон не против возглавить британское министерство иностранных дел. Об этом со ссылкой на источник сообщает The Sun.

«Дэвид посвятил себя госслужбе, он часто говорил, что не исключает возвращение на публику в один прекрасный день, будь то внутренняя политика или международная арена», — заявил собеседник издания.

Ранее Газета.ru сообщила, что действующий министр иностранных дел Великобритании Джереми Хант грозил России «очень высокой ценой», если Москва не изменит свое «поведение». В то же время министр заявил, что хотел бы вернуть Россию в «основанную на правилах» международную систему.

Автор: Виктор Мальцев
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