«Роснефть» отозвала иск к участникам консорциума «Сахалин-1»

Южно-Сахалинск, 2 ноября. Компания «Роснефть» отозвала судебный иск к пяти участникам консорциума «Сахалин-1».

Об этом стало известно сегодня в ходе судебного заседания в Южно-Сахалинске: судья выслушала мнение сторон и признала иск «Роснефти» урегулированным до начала процесса.

Напомним, что компания «Роснефть» хотела взыскать с пяти участников международного нефтегазового проекта «Сахалин-1» за неосновательное обогащение в общей сложности 89 миллиардов рублей.

Спор между сторонами возник по вопросу перетоков нефти с северной оконечности Чайво на основную часть месторождения и понесенных при этом убытках. Первое судебное заседание по делу состоялось в сентябре.