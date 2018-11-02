Тело пропавшего несколько дней назад мужчины нашли в Томске

Томск, 2 ноября. Томские полицейские обнаружили тело пропавшего несколько дней назад 33-летнего мужчины. Об этом сообщили в поисково-спасательном отряде Viktoria.

«После прозвона моргов было обнаружено, что он найден погибшим недалеко от дома. Звонили родственники, информация подтверждена. О том, что случилось, пока рано говорить, экспертиз еще не было», — сообщил со ссылкой на представителя поисково-спасательного отряда портал Tomsk.ru.

Мужчина вышел из дома ночью 27 октября, с тех пор близкие ничего о нем не знали. По данным местных СМИ, житель Томска пропал в районе вокзала.