Бойца АТО возмутило использование его фото предвыборным штабом Тимошенко

Киев, 2 ноября. Предвыборный штаб кандидата в президенты Украины Юлии Тимошенко использовал без спроса фото ветерана АТО, что его очень возмутило.

О том, что политтехнологи «Батькивщины» использовали фотографию, при этом не спросив разрешения, написал на своей странице в социальной сети Facebook некий Алексей Лысенко.

«Сегодня партия Тимошенко использовала мое фото с передовой для пропаганды своих пораженческих взглядов и повестки», — написал с возмущением в Интернете мужчина.

При этом участник военных действий в Донбассе на стороне Киева особо подчеркнул, что придерживался националистических взглядов задолго до переворота на Украине, а партию «Батькищина» никогда не поддерживал.

«Я не собираюсь терпеть, чтобы всякие политические прохвосты пиарились за счет наших имен. Тем более такие люди, как Тимошенко», — добавил Лысенко.

Впрочем боец так называемой «АТО» готов простить Юлию Тимошенко и ее предвыборный штаб, однако для этого ему должны быть принесены извинения в формате видеозаписи. Иначе Лысенко обещал с побратимами устроить акцию протеста.

К слову, это далеко не первые обвинения в адрес кандидата Тимошенко и «Батькищины» в несанкционированном использовании имен и изображений тех или иных людей в предвыборной пропаганде.

Буквально на днях бывшего украинского премьера уличил в использовании в политическом пиаре в социальной сети украинский телеведущий и шоумен Сергей Притула.

При этом, по словам мужчины, он уже ранее делал заявления о том, что не желает публично поддерживать какую-то из политических сил Украины.