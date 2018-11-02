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Бойца АТО возмутило использование его фото предвыборным штабом Тимошенко

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Бойца АТО возмутило использование его фото предвыборным штабом Тимошенко

Киев, 2 ноября. Предвыборный штаб кандидата в президенты Украины Юлии Тимошенко использовал без спроса фото ветерана АТО, что его очень возмутило.

О том, что политтехнологи «Батькивщины» использовали фотографию, при этом не спросив разрешения, написал на своей странице в социальной сети Facebook некий Алексей Лысенко.

«Сегодня партия Тимошенко использовала мое фото с передовой для пропаганды своих пораженческих взглядов и повестки», — написал с возмущением в Интернете мужчина.

При этом участник военных действий в Донбассе на стороне Киева особо подчеркнул, что придерживался националистических взглядов задолго до переворота на Украине, а партию «Батькищина» никогда не поддерживал.

Бойца АТО возмутило использование его фото предвыборным штабом Тимошенко

«Я не собираюсь терпеть, чтобы всякие политические прохвосты пиарились за счет наших имен. Тем более такие люди, как Тимошенко», — добавил Лысенко.

Впрочем боец так называемой «АТО» готов простить Юлию Тимошенко и ее предвыборный штаб, однако для этого ему должны быть принесены извинения в формате видеозаписи. Иначе Лысенко обещал с побратимами устроить акцию протеста.

К слову, это далеко не первые обвинения в адрес кандидата Тимошенко и «Батькищины» в несанкционированном использовании имен и изображений тех или иных людей в предвыборной пропаганде.

Буквально на днях бывшего украинского премьера уличил в использовании в политическом пиаре в социальной сети украинский телеведущий и шоумен Сергей Притула.

Бойца АТО возмутило использование его фото предвыборным штабом Тимошенко

При этом, по словам мужчины, он уже ранее делал заявления о том, что не желает публично поддерживать какую-то из политических сил Украины.

Автор: Константин Терехов
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