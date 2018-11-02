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Арабская коалиция нанесла удары по месту запуска беспилотников в аэропорту столицы Йемена

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Арабская коалиция нанесла удары по месту запуска беспилотников в аэропорту столицы Йемена

Сана, 2 ноября. Возглавляемая Саудовской Аравией арабская коалиция нанесла удары по установкам для запуска баллистических ракет и станциям запуска беспилотников в аэропорту столицы Йемена. Об этом телеканалу «Аль-Ихбария» сообщил официальный представитель коалиции Турки аль-Малики.

Турки аль-Малики отметил, что командование коалиции начало точечную военную операцию. Ее целью стало уничтожение беспилотников и баллистических ракет, которые запускают с военно-воздушной базы ад-Делми и из аэропорта Саны.

«Коалиция поразила военные цели в районе военно-воздушной базы ад-Делми в Сане, уничтожены установки для запуска баллистических ракет и наземные станции для беспилотников», — сообщил Турки аль-Малики.

Представитель коалиции подчеркнул, что международный аэропорт Саны продолжает работать и нанесенные удары не повлияли на расписание прибытия самолетов ООН и гуманитарных организаций.

Йеменские повстанцы-хуситы регулярно сообщают о запусках направленных на территорию Саудовской Аравии баллистических ракет и нанесении ударов беспилотниками. По данным коалиции, за время конфликта в Йемене по территории королевства выпущено более 150 ракет.

Автор: Виктор Мальцев
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