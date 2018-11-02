Автомобиль врезался в детей на остановке школьного автобуса в США

Вашингтон, 2 ноября. В штате Флорида легковой автомобиль врезался в группу детей на остановке для школьного автобуса, пострадали несколько человек, сообщает ABC News.

Инцидент произошел в городе Тампа 1 ноября в 8.00 по местному времени (15.00 по Москве). В момент наезда автомобиля пострадавшие ожидали прибытия школьного автобуса. По данным полиции, сбившая детей машина двигалась на большой скорости и хаотично маневрировала.

В результате ДТП пострадали пять человек, в том числе три ребенка в возрасте от шести до восьми лет. Всех пострадавших поместили в больницу, один ребенок находится в критическом состоянии. Устроившего ДТП водителя задержали, в настоящее время его допрашивает полиция.

Ранее Газета.ru сообщала, что в мексиканском штате Мехико паломники линчевали водителя, который врезался в их процессию.