Оставленный в приюте котенок обошелся студентке из Майкопа в 340 тыс. рублей

Майкоп, 2 ноября. Для того чтобы оставить в приюте котенка, студентка из Майкопа оплатила долг организации в 340 тысяч рублей.

Дело в том, что пожелавшая остаться неизвестной молодая девушка хотела оставить в волонтерском сообществе «Бездомные животные Майкопа» своего питомца, однако там ей отказали, сославшись на то, что им не на что держать уже содержащихся в приюте животных.

Волонтеры задолжали за оказанные услуги крупную сумму перед ветеринарной клиникой, однако студентка не только предложила оплатить весь долг, но и тут же сделала это, съездив в клинику.

«В шоке были абсолютно все. Котенка в шутку назвали «Золотым», ведь если бы он не попался на пути девушке, неизвестно, случилось бы это чудо или нет», — написали волонтеры в Instagram.

Руководителям приюта известно, что девушка обучается в одном из вузов Майкопа, дома у нее уже есть два питомца, и это «лимит» ее возможностей в содержании животных, поэтому она была вынуждена отдать котенка в сообщество.