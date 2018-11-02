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Сроки оглашения Путиным послания Федеральному собранию еще не определены

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Сроки оглашения Путиным послания Федеральному собранию еще не определены

Москва, 2 ноября. Сроки оглашения президентом России Владимиром Путиным послания Федеральному собранию еще не определены.

Об этом РИА Новости заявил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.

Напомним, что, как правило, президент обращается с посланием о положении в государстве и об основных направлениях внутренней и внешней политики в конце каждого года.

По традиции послание кабинету министров, депутатам и сенаторам российского парламента, руководителям регионов, общественным деятелям озвучивается Владимиром Путиным в Кремле.

Сроки оглашения Путиным послания Федеральному собранию еще не определены

Однако последнее послание было перенесено с декабря прошлого года на март текущего, кроме того была изменена площадка – послание, в ходе которого на больших экранах были продемонстрированы испытания новейшего оружия, прозвучало в стенах Манежа.

Автор: Константин Терехов
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