Москва, 2 ноября. В 2019 году «Роскосмос» планирует удвоить количество пусков и запустить на орбиту более 35 ракет в 2019 году. Об этом заявил глава госкорпорации Дмитрий Рогозин.

«Если в этом году у нас всего 17 пусков, то в следующем больше 35, и 10 из них — тяжелые ракеты», — цитирует Рогозина РИА Новости.

Глава «Роскосмоса» уточнил, что планируется запуск девяти тяжелых ракет «Протон» и одной «Ангары». Рогозин также отметил, что запуск такого количества тяжелых ракет позволит их производителю Центру Хруничева начать выплачивать долги за просроченные контракты.

Ранее Газета.ru сообщила, что в «Роскосмосе» назвали причину аварии ракеты-носителя «Союза-ФГ». По словам председателя аварийной комиссии Олега Скоробогатова, причиной стало не открывшееся сопло блока увода первой ступени.