Посольство России призвало к прагматичным отношениям с Британией

Москва, 2 ноября. Лондон продолжает руководствоваться во внешней политике антироссийскими настроениями, хотя в политику «глобальной Британии» лучше бы вписалось построение прагматических рабочих отношений. Такое мнение выразили в российском посольстве в Великобритании.

«Поскольку высылка российских дипломатов после провокаций в Солсбери представляется единственным практическим «достижением» последних усилий внешней политики Великобритании, вызывает сожаление тот факт, что консервативное правительство продолжает руководствоваться антироссийскими настроениями», — говорится в распространенном диппредставительством сообщении.

В посольстве также отметили, что считают выбранный британской стороной путь неправильным.

Ранее британский посол в России Лори Бристоу заявил, что власти Великобритании не ищут конфронтации с Москвой, но для восстановления отношений потребуется много времени. По словам Бристоу, 2018 год стал самым тяжелым за всю историю российско-британских отношений и обеим сторонам необходим «честный разговор».