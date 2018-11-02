США требуются несколько недель для принятия решения о санкциях по делу Хашукджи

Вашингтон, 2 ноября. Правительству США необходимо еще несколько недель, чтобы принять решение о вводе санкций против причастных к убийству саудовского журналиста Джамаля Хашукджи. Об этом заявил госсекретарь Соединенных Штатов Майк Помпео.

Он объяснил, что в настоящее время руководство США собирает информацию как о произошедшем, так и о людях, подозреваемых в причастности к совершению этого преступления. В настоящее время Белым домом рассматривается вариант введения санкций в отношении предполагаемых убийц Хашукджи.

«У нас уйдет, наверное, еще несколько недель, чтобы собрать достаточно свидетельств для введения санкций, но, думаю, мы сможем дойти до этого», ― сказал он.

Напомним, что журналист из Саудовской Аравии Джамаль Хашукджи, работавший обозревателем американской газеты Washington Post и с 2017 года проживавший в США, пропал 2 октября в Стамбуле после того, как зашел в здание консульства Саудовской Аравии. По предварительным данным, он был убит в консульстве. По делу о его убийстве уже задержаны 18 человек, пишет «Газета.ру».