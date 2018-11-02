В США назвали самого большого лжеца в мире

Вашингтон, 2 ноября. Губернатор штата Висконсин Скотт Уолкер назвал бывшего президента США Барака Обаму самым большим лжецом в мире за слова об известной под названием Obamacare программе медицинских страховок.

«Я полагаю, что если ты собираешься продолжать врать о системе здравоохранения и уже существующих ее условиях, то тебя можно назвать самым большим лжецом в мире», — обратился к Бараку Обаме в эфире телеканал Fox News Скотт Уолкер.

Ранее экс-президент и губернатор Висконсина неоднократно критиковали друг друга за взгляды на систему здравоохранения США. По мнению критиков Obamacare, программа провоцирует рост цен на платные медицинские страховки.

В октябре 2017 года действующий президент США Дональд Трамп подписал исполнительный указ, который дал возможность обойти некоторые аспекты программы Obamacare.