Депутат ГД предложил оснастить все учебные заведения России «тревожными кнопками»

Москва, 2 ноября. Все учебные заведения России необходимо оборудовать «тревожными кнопками». Такое предложение сделал замруководителя фракции «Справедливая Россия» Олег Нилов.

По его словам, необходимо принять поправку в бюджет на 2019-2021 годы, предусматривающую выделение средств на установку «тревожных кнопок» в учебных заведениях. Нилов подчеркнул, что трагический инцидент в керченском политехническом колледже продемонстрировал, что жизни учащихся защищены недостаточно.

«В каждой школе и колледже должна работать «тревожная кнопка» — так же, как она работает в банке», ― приводит слова Нилова «Парламентская газета».

Он объяснил, что данная система обеспечить оперативное появление Росгвардии или ОМОНа на месте происшествия уже через одну-две минуты после нажатия кнопки. По мнению Нилова, необходимо внести изменения в структуру российского бюджета, чтобы выделить деньги на повышение уровня безопасности учебных заведений.