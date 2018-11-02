Генсек ОБСЕ оценил идеи Лукашенко по Донбассу

Минск, 2 ноября. Генеральный секретарь ОБСЕ Томас Гремингер считает, что высказанные ранее президентом Белоруссии Александром Лукашенко идеи по урегулированию конфликта в Донбассе, заслуживают внимания и могут придать свежий импульс минским договоренностям.

Белорусский лидер ранее предложил рассмотреть вариант размещения в Донбассе совместной миротворческой миссии ОБСЕ и ООН. Кроме того Лукашенко рассказал о готовности Минска разместить технический пункт контактной группы по урегулированию конфликта в Донбассе, а также взять на себя сопровождение выборов в Донбассе и контроль над российско-украинской границей.

С таким заявлением Александр Лукашенко выступил на встрече основной группы Мюнхенской конференции по безопасности. Там же президент Белоруссии заявил, что достичь урегулирования без вовлечения США в переговоры по Донбассу вряд ли возможно.

Генеральный секретарь ОБСЕ Томас Гремингер в эфире белорусского телевидения оценил предложение Александра Лукашенко.

«Должен отметить вашего президента, который высказывается за новые идеи, которые необходимо развивать и продвигать. Например, расширение формата минского процесса, что очень приветствуется. Эти идеи нужно сейчас взять на заметку», — заявил в эфире телеканала «Беларусь 1» Гремингер.

Генсек ОБСЕ также отметил, что прекращение конфликта приведет к безопасности в регионе и остановит страдания населения Украины. Поэтому он считает, что формат минского процесса необходимо расширить.