Сотрудники Google провели международную акцию протеста против домогательств

Нью-Йорк, 2 ноября. Сотрудники корпорации Google провели в ряде стран демонстрацию против политики компании по отношению к топ-менеджерам, которых обвиняли в сексуальных домогательствах.

Участники акций протеста потребовали изменить политику компании в отношении топ-менеджеров, которых обвинили в сексуальных домогательствах. Также они осудили практику обязательного досудебного решения споров.

Свою поддержку протестующим выразил гендиректор компании Google Сундар Пичаи, пообещав рассмотреть все озвученные ими предложения.

В акции протеста приняли участие сотрудники офисов Google по всему миру, включая Индию, Сингапур, Японию, а также Великобританию, Германию и Швейцарию. Ожидается, что демонстрации пройдут еще раз; всего в акциях намерены принять участие около 1,5 тысяч сотрудников Google.