Кедми объяснил, почему план США «быстро разделаться» с Россией провалился

Москва, 2 ноября. США планировали «быстро разобраться с Россией», чтобы сконцентрироваться на Китае. Однако их план провалился, заявил израильский аналитик Яков Кедми.

Кедми в эфире программы «Вечер с Владимиром Соловьевым» заявил, что Соединенные Штаты собирались быстро сломить сопротивление России. По его словам, американские военные придерживаются мнения, что Вашингтону, «чтобы пытаться более-менее сносно противостоять Китаю», необходимо «закончить все дела в Европе».

Эксперт подчеркнул, что у Штатов банально нет сил и на Европу, и на Китай. При этом он уточнил, что речь идет не только о военном противостоянии, но и экономических возможностях Вашингтона.

«Они рассчитывали закончить свои дела в Европе до того момента, когда Китай выйдет на опасный уровень своей военной и экономической мощи», — считает Кедми.

Политолог констатировал, что планы США пошли прахом, поскольку «не тот президент оказался во главе России»».

При этом он добавил, что в настоящее время США пытаются справиться с целым рядом внешних проблем. Первая из которых: наличие конфликтов в Европе, где они никак не могут «повлиять» на Россию. Кроме того, Штатам пришлось свернуть свои силы на Ближнем Востоке.

Отметим, в середине октября Кедми рассказал, почему США никогда не пойдут на военный конфликт с РФ. По его словам, прямое военное столкновение с Россией для армии США станет «страшным сном».

«Они могут сделать что угодно, но когда речь идет о военном конфликте, результаты этого с их точки зрения будут катастрофическими», — уточнил аналитик.

Позднее Кедми обращал внимание на то, что Штаты надеются подорвать экономику России с помощью гонки вооружений, однако Вашингтон при этом не понимает, что Россия может выдержать противостояние.