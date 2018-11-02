Матрос «Норда» рассказал подробности задержания судна украинской стороной

Москва, 2 ноября. Один из членов экипажа крымского судна «Норд» Павел Чмыхалов после возвращения в Россию рассказал, как происходило задержание судна украинской стороной. По его словам, украинские пограничники были вооружены и настроены крайне недружелюбно.

Чмыхалов рассказал, что с ними связался катер пограничной службы Украины, потребовавший подойти к порту для проверки документов. После того, как экипаж «Норда» выполнил это требование, на борт судна поднялись вооруженные украинские пограничники. Он также отметил, что на борту катера находились два крупнокалиберных пулемета, направленных на российское судно. Они потребовали от экипажа предъявить им документы.

«Паспорта им дали, они говорят: «О, керченские, крымские. Паспорта недействительны, сейчас будем выяснять». Ушли выяснять. Приходят — капитан говорит, что нас просят проследовать в порт Бердянск. Как просят... Нас всех закрыли в кубрике под дулами автоматов, оставили капитана, оставили механика и старпома и конвоировали в Бердянск», — приводит его слова RT.

Напомним, что судно было задержано в Азовском море 25 марта этого года. 30 октября украинская сторона обменяла российских моряков на экипаж украинского судна.