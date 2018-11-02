В МИД РФ назвали вбросом заявления западных СМИ о производстве в РФ «Новичка»

Москва, 2 ноября. Россия никогда не разрабатывала, не производила и не накапливала токсичные химикаты на Западе под брендом «Новичок», говорится в заявлении МИД РФ.

В МИД РФ прокомментировали появившиеся в западных СМИ «пропагандистские сюжеты о якобы проводившихся в РФ работах по созданию химвещества, получившего в этих странах наименование «Новичок». При этом в ведомстве подчеркнули, что ни в одном опубликованном материале не было представлено никаких доказательств данного утверждения, а авторы делают ставку на «искажение действительности и некомпетентные оценки».

В ведомстве напомнили, что российская сторона «выполнила свои обязательства по уничтожению всех национальных запасов химического оружия».

«Более того, Российская Федерация никогда не разрабатывала, не производила и не накапливала токсичные химикаты под распространенным сейчас на Западе брендом «Новичок», — говорится в заявлении российского внешнеполитического ведомства.

По данным МИД РФ, целью данных «вбросов» является попытка отвлечь внимание от наработок химлабораторий западных стран «не менее сотни химических соединений, имеющих отношение к т.н. «Новичкам».

При этом в ведомстве обратили внимание на «полное совпадение по времени» появление вбросов с появлением по линии ОЗХО плана проведения дополнительных мероприятий, «на которых известная группа стран попытается решить внешнеполитические задачи, входящие в прямое противоречие с основополагающими положениями КЗХО и принципами, заложенными в Конвенцию».

Подобные приемы в ведомстве назвали безответственными и пообещали «им энергично противодействовать».

«Происходящему по вине западных стран размыванию целостности КЗХО и единства ОЗХО необходимо поставить заслон», — подытожили в МИД РФ.

В начале марта в британском Солсбери были отравлены экс-сотрудник ГРУ Сергей Скрипаль и его дочь Юлия. Отравление вызвало международный скандал. Лондон мгновенно обвинил в применении химоружия на территории Британии Москву. При этом каких-либо доказательств представлено не было.

Российская сторона неоднократно предлагала помощь в расследовании скандального инцидента с гражданами РФ, сообщала «Газета.ру». Однако Лондон категорически отверг все предложения. В середине октября посол Великобритании в РФ Лори Бристоу заявил, что британская сторона «не видит оснований» делиться с Россией информацией о ходе расследования инцидента в Солсбери.

В четверг министр иностранных дел Великобритании Джереми Хант заявил, что Россию нужно вернуть в «основанную на правилах международную систему» и пригрозил «очень высокой ценой», если Москва не начнет вести себя по-другому.

Комментируя данное заявление в интервью Федеральному агентству новостей, зампред комитета Совета Федерации по науке, образованию и культуре Игорь Морозов заявил, что Лондон ведением информационной войны против России пытается сместить внимание общественности от внутренних политических проблем.