Киев, 2 ноября. Чтобы жители Донбасса перестали страдать, необходимо добиться от субъектов минских соглашений по урегулированию своевременной реакции на отчеты специальной мониторинговой миссии (СММ) ОБСЕ, заявил бывший заместитель главы миссии ОБСЕ Александр Хуг. По его словам, также крайне важно, что они начали выполнять свои обещания, данные в рамках минских соглашений.

«Если бы те, кто подписал соглашения, реагировали, если бы они выполняли обещания, ситуация бы улучшилась и люди по обе стороны не страдали бы от этого постоянного безумия», ― подчеркнул Хуг.

Минские соглашения были заключены еще в 2015 года, однако с тех пор украинская сторона не выполнила ни одного из взятых на себя обязательств. Теперь Киев настаивает на введении в Донбасс миротворцев под предлогом того, что «Минск-2» «больше не работает».

Напомним, что в апреле 2014 года властями Украины была начата военная операция на территории Донбасса против ЛНР и ДНР, отказавшихся признавать новое руководство Украины, пришедшее к власти в результате государственного переворота.