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Полиция Екатеринбурга ищет девушек, повредивших картину Дали при съемке селфи

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Полиция Екатеринбурга ищет девушек, повредивших картину Дали при съемке селфи

Екатеринбург, 2 ноября. В Екатеринбурге полиция разыскивает девушек, которые повредили картину Сальвадора Дали, делая селфи в Международном центре искусств «Главный проспект». Об этом сообщает пресс-служба екатеринбургского УМВД.

Как сообщалось ранее, две девушки в этот четверг пришли на выставку работа Сальвадора Дали и начали делать селфи на фоне картин. Во время позирования для очередного снимка они уронили картину из собрания «Капричос». В результате падения была разбита рама картины и нанесен ущерб самому экспонату.

«Сообщение поступило около 19.30. На место выезжала следственно-оперативная группа. Проводится проверка, устанавливается ущерб, а также личности девушек, которые повредили картину», ―  приводит РИА Новости слова представителя пресс-службы городского УМВД.

Напомним, что ранее RT сообщало, что 8 ноября в Пскове откроется выставка работ Сальвадора Дали. Экспозиция продлится до 10 декабря. 

Автор: Антон Зарубин
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