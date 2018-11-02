Москва, 2 ноября. Обмен российских моряков судна «Норд» на украинских рыбаков показал, что диалог с украинской стороной возможен, заявила уполномоченный по правам человека в РФ Татьяна Москалькова.

«Я верю в здоровые силы Украины», — отметила Москалькова в эфире «России 24».

По ее словам, возвращение на родину моряков «Норда» продемонстрировало, что «диалог возможен, и возможно разумное решение вопроса».

Российское судно «Норд» было арестовано на Украине в марте. Во вторник семь членов экипажа были обменяны на семерых украинских моряков.

Ранее один из матросов «Норда» Павел Чмыхалов рассказал журналистам, что на Украине экипаж сейнера постоянно находился под надзором силовиков. Как сообщал Ридус, матросы трижды пытались покинуть Украину, но безуспешно.

Еще один освобожденный моряк Дмитрий Бажанов рассказал, что их заставляли объявить себя украинцами.