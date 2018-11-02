Гимнаст Далалоян признался, что внимание после победы стало для него испытанием

Москва, 2 ноября. Повышенное внимание публики после победы на чемпионате мира по гимнастике стало настоящим испытанием для российского спортсмена Артура Далалояна. Об этом он рассказал по завершению соревнований.

Завоевавшего золотую медаль гимнаста уже сравнили с четырехкратным олимпийским чемпионом и пятикратным чемпион мира Алексеем Немовым. Сам спортсмен признался, что к такому вниманию к своей персоне он готов не был.

«С вниманием, уже даже за этот один день, тяжело справиться. Но, я думаю, ко всему можно привыкнуть. Да и так будет не всегда, сейчас просто самый пик, и его нужно перетерпеть, дальше подутихнет все», ― приводит слова Далалояна телеканал «360».

Напомним, что 31 октября во время чемпионата мира в Катаре Далалоян одержал абсолютную победу в мужском личном многоборье, продемонстрировав высокие результаты на каждом из снарядов. Отмечается, что подобного успеха российский спорт не знал с 1999 года.