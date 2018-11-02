Центробанк побил рекорд по закупкам золота

Москва, 2 ноября. Мировые центробанки в третьем квартале 2018 года приобрели рекордное за последние четыре года количество золота. Как сообщается в докладе Всемирного золотого совета (WGC), крупнейшим покупателем стал Центральный банк России.

Согласно докладу WGC, за минувшие три месяца мировой объем закупок золота составил более 148 тонн. Это на 22% больше, чем годом ранее.

В наибольшем объеме золото закупила Россия — 99,2 тонны. Второе место за Турцией — 18,5 тонн.

Впервые запасы золота Центробанка превысили 2000 тонны. На долю России сегодня приходится 17% мировых золотовалютных резервов стоимостью более чем 78 млрд долларов.

В середине августа «Газета.ру» со ссылкой на западные СМИ сообщала, что Банк России резко увеличил объемы закупки золота для своих золотовалютных запасов. Эксперты связывали данное решение с тем, что Россия таким образом хочет защититься на случай новых американских санкций.