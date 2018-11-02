Лента новостей Выбор региона Поиск
18+
Регионы {{ region.title }}
Закрыть
Лента новостей
Популярное
Украина

Не тот Карась: владелец галереи в Киеве считает, что попал под контрсанкции РФ по ошибке

55
0 Оставить комментарий

Не тот Карась: владелец галереи в Киеве считает, что попал под контрсанкции РФ по ошибке

Киев, 2 ноября. Владелец художественной галереи в Киеве Евгений Валерьевич Карась предположил, что оказался в санкционном списке России по ошибке. По его словам, его могли спутать с лидером украинской националистической организации С14 Евгением Васильевичем Карасем.

«Вот, что значит иметь полного тезку радикала и более доступные данные. Теперь нужно угадать, я действительно настолько опасен или нас в очередной раз перепутали», ― написал Карась на своей странице в Facebook.

Указ о применении специальных экономических мер в отношении Украины из-за ее недружественных действий был подписан премьер-министром РФ Дмитрием Медведевым в этот четверг. Ряд экономических ограничений затронет 322 физических и 68 юридических лиц Украины. Данное решение было принято после того, как президент Украины Петр Порошенко расширил санкции против российских юридически и физических лиц, а также продлил ограничительные меры, введенные в предыдущие годы.

Автор: Антон Зарубин
© 2018 Федеральное агентство новостей
Информационное агентство (св-ва о регистрации СМИ ИА № ФС 77 - 65407 выдано 18 апреля 2016 г., ЭЛ № ФС 77 – 68439 выдано 27 января 2017 г. Государственным комитетом Российской Федерации по печати)
Отдельные публикации могут содержать информацию, не предназначенную для пользователей до 18 лет.