Не тот Карась: владелец галереи в Киеве считает, что попал под контрсанкции РФ по ошибке

Киев, 2 ноября. Владелец художественной галереи в Киеве Евгений Валерьевич Карась предположил, что оказался в санкционном списке России по ошибке. По его словам, его могли спутать с лидером украинской националистической организации С14 Евгением Васильевичем Карасем.

«Вот, что значит иметь полного тезку радикала и более доступные данные. Теперь нужно угадать, я действительно настолько опасен или нас в очередной раз перепутали», ― написал Карась на своей странице в Facebook.

Указ о применении специальных экономических мер в отношении Украины из-за ее недружественных действий был подписан премьер-министром РФ Дмитрием Медведевым в этот четверг. Ряд экономических ограничений затронет 322 физических и 68 юридических лиц Украины. Данное решение было принято после того, как президент Украины Петр Порошенко расширил санкции против российских юридически и физических лиц, а также продлил ограничительные меры, введенные в предыдущие годы.