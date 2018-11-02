Тегеран, 2 ноября. Иран приступил к созданию местных вооруженных формирований в провинции Даръа на юге Сирии, сообщает газета Asharq Al-Awsat.

Источники издания заявили, что команда из 60 человек завершила обучение в лагере Аль-Ляджат северо-восточнее города Даръа несколько дней назад. Обучение проводили инструкторы из Ирана и ливанской группировки «Хезболла».

Уточняется, что иранские военные вербовали будущих бойцов формирования в лагерях для беженцев.

Напомним, Иран вместе с Россией и Турцией является гарантом перемирия в САР. Ранее страны-гаранты договорились создать спецкомиссию для выработки конституции САР. На прошлой неделе сообщалось, что Иран, РФ и Турция договорились ускорить согласование состава конституционной комиссии.

Президент РФ Владимир Путин 27 октября заявил, что Москва рассчитывает, что конституционный комитет будет утвержден и начнет работу до конца 2018 года, сообщала «Газета.ру».