Назван самый популярный в России iPhone

Москва, 2 ноября. Самой популярной моделью смартфона от Apple в России оказался iPhone XS Max, который обошел по объему продаж бюджетный вариант iPhone XR. Об этом сообщают IT-компания oneFactor и оператор фискальных данных OFD.ru.

Согласно приведенным данным, за первую неделю продаж в России купили 2 619 смартфонов модели XS на 245,16 миллиона рублей и средним чеком 94 583 рублей. Модель iPhone XS Max продавалась еще лучше – ее за первую неделю прибрели более 4 тысяч человек на сумму почти 425 миллионов рублей. Средний чек покупки составил 106 452 рублей.

В то же время, бюджетная и более доступная модель iPhone XR была приобретена лишь 2 430 покупателя на общую сумму 160 146 рублей.

«Можно сделать вывод о том, что iPhone XR продается в 2 раза хуже XS и в 3,5 раза хуже XS Max», — сказали в пресс-службе oneFactor.

Напомним, что корпорация Apple 12 сентября представила сразу три новые модели смартфонов — iPhone XS, iPhone XS Max и iPhone XR. Продажи первых двух моделей в РФ начались 28 сентября, последняя стала доступна 26 октября.