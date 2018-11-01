Нефтяники подтвердили снижение цен на топливо в РФ

Москва, 1 ноября. Крупнейшие нефтекомпании подтвердили подписание многосторонних соглашений с правительством по топливу, сообщил представитель вице-премьера Дмитрия Козака Илья Джус.

Джус подтвердил, что нефтяные компании по данным на 1 ноября снизили оптовые цены на бензин и дизельное топливо.

Джус выразил мнение, что данное решение приведет «к стабилизации ситуации с розничными ценами». Он также подчеркнул, что правительство РФ продолжит мониторинг ситуации.

Накануне Минэнерго, ФАС, нефтяные компании и независимые НПЗ на совещании у Козака согласовали меры стабилизации цен на топливном рынке. Согласно договоренностям правительства РФ и нефтяников, ежемесячное производство и реализация нефтяной продукции увеличится на 3%.

Отметим, как сообщало Федеральное агентство новостей, накануне эксперты предположили, что в начале следующего года в России цены на бензин могут вырасти сразу на 7 рублей за литр. Отмечается, что на повышение цен могут сказаться несколько факторов. С 1 января произойдет рост НДПИ (налог на добычу сырья), рост НДС на 2% и введение новой акцизы: НДС — плюс 50 копеек к цене на топливо, НДПИ — плюс 1 рубль, акциз — плюс 5,5 рубля.