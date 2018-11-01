Сирия: Дамаск приступит к георазведке морских месторождений до конца 2018 года

Дамаск, 1 ноября. В конце текущего года Сирия приступит к геологической разведке морских месторождений нети и газа. Об этом заявил министр нефти Сирии Али Ганем.

«Что касается добычи на море, то мы начнем двигаться в этом направлении в конце этого года», ― заявил Ганем.

По его словам, реализация данного проекта неизбежно положительно скажется на добыче нефти и секторе энергетики в целом. Ганем добавил, что за последние два года ведомство ввело в эксплуатацию 24 газовых месторождения и 52 нефтяных.

Незадолго до кризиса в Сирии добыча газа составляла 10,3 миллиона кубометров в день, отметил министр. Из-за вооруженного конфликта добыча сильно упала, но после освобождения территорий от террористов, он выросла и превысила довоенные показатели. Сейчас Сирия добывает 16,5 миллиона кубометров газа в день. Кроме того, власти Сирии ведут активную деятельность по добыче нефти к северу от Дамаска. Это месторождение, отметил министр, обладает значительными запасами нефти, а также как минимум 20 миллиардами кубометров газа.