«Зенит» проиграл «Ростову» и вылетел из Кубка России

Ростов-на-Дону, 1 ноября. Петербургский «Зенит» потерпел поражение от «Ростова» в матче 1/8 финала Кубка России по футболу и завершил выступление в турнире.

Уже первые минуты матча заставили понервничать петербургских болельщиков. Ростовчане получили право на штрафной с правого фланга: Тимофей Калачев подал в район вратарской, где никто не успел закрыть Арсения Логашова, который отправил мяч головой точно в угол сине-бело-голубых.

«Зенит» быстро собрался и пытался атаковать ворота соперников. На 28-й минуте Сверрир Ингасон снес Антона Заболотного. Судья назначил пенальти в пользу петербуржцев. Вратарю ростовчан почти удалось отбить удар. Но удача в этот раз была на стороне сине-бело-голубых — 1:1.

Во втором тайме зенитовцы смотрелись выигрышнее, быстрее и сильнее ростовчан. На 72-й минуте свой шанс упустил Дриусси. После этого главный тренер «Ростова» Валерий Карпин внес некоторые коррективы, что отразилось на игре ростовчан.

На 82-й минуте «Ростов» вышел вперед. Дмитрий Скопинцев из штрафной пробил в угол ворот — Андрей Лунев справился с ударом, но на добивании первым был Артур Юсупов, отправивший мяч в сетку.

Главный тренер петербургской команды Сергей Семак, пытаясь исправить ситуацию, выпустил на поле Артема Дзюбу и Далера Кузяева. Однако на первой добавленной минуте «Ростов» реализовал угловой, доведя счет до 3:1.

Следующий матч «Зенит» проведет 4 ноября в Петербурге в рамках чемпионата России с «Ахматом».