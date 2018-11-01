Меркель заявила, что хочет дать другим возможность взять на себя ответственность канцлера

Берлин, 1 ноября. Канцлер Германии Ангела Меркель заявила, что не намерена баллотироваться на пост канцлера в 2021 году, чтобы другие получили возможность взять на себя ответственность. Об этом она заявила во время визита в Киев.

«Мое решение связанно с тем фактом, что я уже более 18 лет среди христианских демократов (ХДС), и необходимо когда-то сказать, пусть уже другие возьмут на себя ответственность», ― заявила она.

Меркель напомнила, что она уже четыре раза избиралась на пост канцлера и более 13 лет подряд занимала эту должность. Как пишет «Ридус», она не намерена больше выставлять свою кандидатуру, а также не планирует бороться за место в бундестаге или выдвигать свою кандидатуру на пост председателя ХДС.

Канцлер Германии добавила, что считает ХДС самой влиятельной политической силой Германии, хотя признала, что результаты ее поддержки оказались не такими высокими, как ожидалось.