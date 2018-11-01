Нью-Йорк, 1 ноября. Руководитель пресс-службы Госдепартамента США Хезер Науэрт получила предложение стать кандидатом на должность нового постпреда США при ООН, заявил журналист телеканала Fox News Джон Робертс.

В своем микроблоге в Twitter Робертс сообщил, что информацию о назначении Науэрт подтвердил источник в администрации.

UPDATE - The official White House line is now that @statedeptspox Heather Nauert is "under strong consideration" for the position of UN Ambassador — John Roberts (@johnrobertsFox) November 1, 2018

В середине октября американские СМИ сообщали, что Трамп уведомил своих помощников о новом назначении Науэрт. Чтобы стать постпредом США при ООН кандидат должен сначала получить одобрение сенаторов. Официальных комментариев от Белого дома и самой Науэрт на данный момент не было.

Пост постпреда США при ООН с начала 2017 года занимала Никки Хейли. В начале октября она заявила о своей отставке. Она должна покинуть должность в январе следующего года. Как сообщал Ридус, Трамп допустил, что Хейли может вернуться в администрацию Белого дома уже в новой роли.