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Киев назвал арест российского груза в Мариуполе «ответом на санкции РФ»

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Киев назвал арест российского груза в Мариуполе «ответом на санкции РФ»

Киев, 1 ноября. Украина «ответила» на российские контрсанкции, арестовав в порту Мариуполя свыше трех тысяч тонн продукции Алчевского металлургического комбината. Об этом заявил генеральный прокурор Украины Юрий Луценко.

Груз перевозился из России в Бельгию на судне под флагом Либерии. Комментируя арест груза на своей странице в Facebook, Луценко заявил, что это украинский «ответ санкциям».

Алчевский металлургический комбинат прекратил свою работу в феврале 2017 года из-за транспортной блокады, организованной Киевом. После того, как его перевели под внешнее управление ЛНР, на предприятии запустили доменную печь №5, а сам комбинат вновь начал свою работу.

Указ о применении специальных экономических  мер против Украины в связи с ее недружественными действиями был подписан российским премьер-министром Дмитрием Медведевым в прошлом месяце. Он включает в себя санкции против 322 физических и 68 юридических лиц Украины.

Автор: Алексей Громов
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