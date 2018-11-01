«Совхоз имени Ленина» требует взыскать с Грудинина более 1 млрд рублей

Москва, 1 ноября. ЗАО «Совхоз имени Ленина» подал в арбитражный суд иск с требованием взыскать с директора совхоза Павла Грудинина около 1,1 млрд рублей, следует из информации в картотеке арбитражных дел.

Исковое заявление зарегистрировано 30 октября.

Сумма иска совпадает со стоимостью двух земельных участков, с которыми связано другое судебное разбирательство.

Напомним, акционеры ЗАО «Совхоз им. Ленина» ранее судились с Грудининым, требуя вернуть в собственность совхоза два земельных участка стоимостью более 1 млрд рублей. Они просили признать недействительным договор ООО «ТТ Девелопмент» от 2008 года. В середине августа суд оставил в силе судебные акты, которые по иску трех акционеров «Совхоза имени Ленина» признали незаконной передачу принадлежавшей совхозу земли компании «ТТ Девелопмент», участником которой является экс-кандидат в президенты России.

В середине сентября «Газета.ру» сообщала, что основные активы Грудинина в ЗАО «Совхоз им. Ленина» арестовали в рамках процесса о разделе имущества с его бывшей супругой Ириной.