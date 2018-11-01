Меркель посчитала позицию Украины по «Северному потоку – 2» излишне критичной

Киев, 1 ноября. Германия не придерживается столь критичной позиции по «Северному потоку – 2», как руководство Украины. Об этом заявила канцлер Германии Ангела Меркель в ходе встречи со спикером Верховной рады Андреем Парубием.

«Нам известно, что Украина отклоняет этот проект. Я менее критично рассматриваю этот проект», ― заявила она.

По словам Меркель, Берлин готов учитывать мнение Украины в вопросе реализации «Северного потока – 2». В частности, Меркель упомянула о планах заключить транзитный договор, согласно которому Украина получит некие гарантии на транзит определенного объема российского газа.

Ввод «Северного потока — 2» в строй назначен на вторую половину 2019 года. Газопровод будет проложен из Российской Федерации в Германию через Балтийское море. Министр иностранных дел Украины Павел Климкин ранее уже выражал свою убежденность в том, что после ввода газопровода в строй, транзит российского газа через Украину прекратится. Как писало Федеральное агентство новостей, украинская компания «Нафтогаз» ранее подсчитала убытки от запуска «Северного потока – 2» ― по ее данным, речь может идти о 3 миллиардах долларов в год.