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Украина

На автовокзале и ж/д станции в Киеве ищут бомбу

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На автовокзале и ж/д станции в Киеве ищут бомбу

Киев, 1 ноября. Украинские правоохранители проверяют сообщение о минировании центрального автовокзала и железнодорожного вокзала в Киеве, сообщил представитель Нацполиции Украины Ярослав Тракало.

Как сообщает «Украинская правда», по словам Тракало, звонок о минировании центрального автовокзала и столичного железнодорожного вокзала поступил около часа назад. На месте уже работают кинологи и взрывотехники. Люди были оперативно эвакуированы.

Анонимы не просто сообщили о минировании объектов инфраструктуры, а потребовали 250 тыс. гривен (около 8,8 тыс. долларов), пообещав в таком случае «не задействовать взрывные устройства».

Отметим, по законодательству Украины, «телефонным террористам» грозит до пяти лет заключения.

Автор: Олеся Волкова
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